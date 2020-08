Escursionisti in pericolo sul Monte Vettore, scatta l'intervento del soccorso alpino e speleologico

02 agosto 2020 a

a

a

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria insieme ai colleghi delle Marche nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto hanno effettuato un intervento sul Monte Vettore per soccorrere degli escursionisti in pericolo. Sul posto anche i carabinieri e vigili del fuoco. E' il secondo occorso di escursionisti soccorsi in situazioni di difficoltà nel giro di 24 ore. Sabato un sessantenne marchigiano era stato soccorso e messo in salvo dopo essersi infortunato sulle cascate del Menotre, nel comune di Foligno.