Più malori per il caldo, all'ospedale di Perugia aumentati gli accessi di pazienti anziani

Alessandro Antonini 02 agosto 2020 a

a

a

Sono aumentati gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia per il caldo. Ieri è stata anche chiamata la volante per un uomo che si è sentito male nel parco Sant’Anna. Poi si è ripreso e non c’è stato bisogno dell’intervento del 118. Dal Santa Maria della Misericordia i sanitari fanno sapere che negli ultimi tre giorni è aumentato l’accesso di pazienti anziani, per la maggior parte con patologie presistenti, che hanno accusato malori a causa del caldo. I medici raccomandano di non uscire di casa nelle ore centrali della giornata e di adottare una dieta ricca di frutta e verdura. Raccomandata anche una costante idratazione.