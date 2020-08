Terni, due ragazzi multati mentre andavano con lo skate in centro

02 agosto 2020 a

Due ragazzi sono stati multati a Terni mentre andavano con lo skate. L’episodio è accaduto durante la manifestazione “Reclaim the city”, nella serata di sabato primo agosto, in largo Ottaviani. Immediata la protesta degli organizzatori dell’evento. Secondo Melania Bolletta, rappresentante di Altrascuola-Rete degli studenti medi dell’Umbria, "Terni è una città che limita e seda ogni possibilità dei giovani di vivere in libertà lo spazio urbano, tanto più che sanzioni come queste sono all’ordine del giorno e che l’amministrazione comunale non sembra volere dare seguito all’annuncio di qualche tempo fa di mettere a disposizione uno spazio apposito per lo skate e l’Add. Questo evento per noi – conclude - è soltanto l’inizio: è finito il tempo delle promesse, servono risposte concrete adesso e non smetteremo di lottare per averle”.