Revocati fondi ministeriali a due Comuni umbri perché non hanno montato le colonnine per auto elettriche

Due Comuni non spendono i soldi assegnati per installare le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Così la Regione revoca i finanziamenti e li assegna ad altre amministrazioni. Gli “inadempienti” sono dello stesso colore politico di Palazzo Donini, ossia centrodestra: Amelia e Orvieto. Ma tant’è. Non hanno impiegato i 12 mila euro stanziati per le ricariche e quei soldi sono stati revocati e redistribuiti a Terni e Narni. La delibera di giunta regionale è del 29 luglio. Il progetto è quello denominato “Turismo ecosostenibile regionale” approvato nel 2013 e finanziato dal Ministero delle infrastrutture ed i trasporti in attuazione del piano nazionale delle ricariche dei veicoli elettrici, del 2013, che ha assegnato alla Regione Umbria 240.380 euro per un totale di 24 colonnine. Nel progetto sono stati inclusi i Comuni di Assisi, Cascia, Castiglione del Lago, Città di castello, Foligno, Gubbio, Narni, Norcia, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni, Todi. I Comuni di Amelia e Orvieto, “nonostante i reiterati solleciti”, scrive la giunta di Donatella Tesei, di cui gli ultimi trasmessi con note protocollate il 19 settembre 2018 e “nonostante i ripetuti contatti e solleciti telefonici”, non hanno provveduto all’installazione delle tre colonnine di ricarica loro assegnate. A fronte di queste “difficoltà” si è “ritenuto opportuno trasferire le suddette colonne di ricarica ai Comuni di Terni e Narni”, visto che “hanno positivamente provveduto all’installazione delle loro colonnine”. Non solo: la Conca soffre più di altri territori l’inquinamento da traffico e per questo servono interventi per ridurre le emissioni. E ancora: tra Terni e Narni sono presenti soltanto otto colonnine di ricarica che in generale risultano poche in rapporto alla popolazione. Da qui l’atto di revoca e riassegnazione di tre colonnine per 12.169 euro. Una va a Narni Piazza dei Priori per 4.056 euro e due a Terni in Piazza Mario Ridolfi per 8.112 euro. Il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, ha chiesto agli uffici di relazionare sul caso.