Baschi, ponte sul lago chiuso per lavori. La Regione convoca i sindaci

L'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, ha convocato un confronto con l’Anas e i sindaci di Baschi, Todi e Orvieto per fare il punto sulla diagnosi relativa al ponte chiuso sulla strada statale 448 e per l’intervento di allargamento delle curve ai Fori di Baschi. “Fin dalla prima chiusura del ponte sul lago di Corbara - ricorda - la Regione ha interessato l’Anas affinché, in analogia con quanto accaduto per il viadotto Montoro, si adottassero criteri di massima efficienza per diagnosticare i problemi e trovare le soluzioni più corrette e sollecite, in modo da evitare che la chiusura prolungata di quella arteria provocasse danni all’economia non solo locale. Quel ponte, costruito molti decenni fa con i lavori della diga, con criteri non più in uso - continua l’assessore - è stato realizzato con sole due travi, una delle quali presenta evidenti problemi di tenuta. Si è infatti abbassato il livello dell’impalcato su cui poggia la sede stradale e la testa della trave appare danneggiata: da qui l’immediata chiusura della strada con problemi non indifferenti nell’utilizzo della viabilità alternativa".