Terni, in fuga gli immigrati arrivati dopo gli ultimi sbarchi in Sicilia

Sono in fuga i migranti arrivati in Umbria sabato primo agosto dopo gli ultimi sbarchi in Sicilia. A Terni ne erano stati assegnati 20, provenienti da Ragusa. Le forze di polizia avevano l’obbligo di tenerli d’occhio, ma non potevano trattenerli con la forza. Erano stati eseguiti anche i controlli anti Covid che avevano dato esito negativo. Una volta appresa la notizia la senatrice Valeria Alessandrini (Lega) aveva chiesto chiarimenti al riguardo al questore di Terni, Roberto Massucci. L’esponente del Carroccio ha di nuovo attaccato duramente le politiche del Governo Conte sull’immigrazione. I migranti, che sono fuggiti nel corso delle ultime ore, hanno fatto perdere le proprie tracce.