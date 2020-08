Terni, in arrivo immigrati appena sbarcati in Sicilia. La protesta della Lega

01 agosto 2020 a

Arrivano 20 migranti a Terni da Ragusa. I richiedenti asilo verranno collocati nelle strutture convenzionate, propedeutiche all’accoglienza. Si tratta di procedure ordinarie di ripartizione, sottolineano dalla Questura, previste per ogni singola regione che vengono espletate secondo un turn over ben predefinito. Di fatto in Umbria si sono liberati dei posti che verranno occupati proprio dagli arrivi previsti. Saranno comunque attivate tutte le misure sanitarie di controllo, in collaborazione con la Usl e, dopo che i migranti sono già stati sottoposti a visita medica e triage, una volta sbarcati in Italia. Su questi nuovi arrivisabato primo agosto è intervenuta la senatrice della Lega, Valeria Alessandrini. “Appena saputo della notizia dell’arrivo di 20 migranti a Terni - afferma - ho contattato il questore di Terni, Roberto Massucci, il quale mi ha assicurato che i 20 tunisini sono sbarcati in Italia il 28 luglio e collocati solo dopo essere stati sottoposti ad accertamenti anti Covid, risultati per tutti negativi".