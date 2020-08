Eurochocolate si farà, confermate le date dal 16 al 25 ottobre. Via dopo la fine dell'emergenza

Marina Rosati 02 agosto 2020 a

Il Covid non ferma Eurochocolate. La XXVII edizione della kermesse dedicata al cioccolato si farà dal 16 al 25 ottobre. Dopo lo slittamento di iniziative importanti come il Festival del Giornalismo, Umbria Jazz ridotta al minimo, il più grande Festival europeo a tema cioccolato non salterà. “Passeremo dallo Stato di Emergenza allo "Stato di Grazia", dice scherzando il patron della rassegna, Eugenio Guarducci sottolineando che la manifestazione prenderà il via proprio il giorno successivo alla fine dello stato di emergenza prorogato nei giorni scorsi dal governo. “Grazie al coinvolgimento di Regione Umbria e Comune di Perugia – sottolinea Guarducci – stiamo andando avanti con il programma e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid previste dal governo”. Secondo il patron di Eurochocolate gestire il grande numero di visitatori che mediamente si attestano sulle 800 mila unità in dieci giorni è fattibile. “Come vado ripetendo in tutte le riunioni i protocolli di sicurezza contro gli assembramenti ci permetteranno di gestire i flussi in maniera più ordinata; gli stand saranno disposti e messi in comunicazione con flussi separati in entrata e uscita. Oltretutto non bisogna dimenticare che il nostro, per fortuna, è un festival che si svolge all’aperto e questo è senz’altro un vantaggio”. La rassegna rappresenta un importante occasione di lavoro per molti: dall’inizio di settembre partiranno le selezioni per circa 500 unità da impiegare nei vari ruoli.