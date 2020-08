Controlli di polizia a Fontivegge, 50 persone identificate e tre trovate con la droga

Servizi straordinari di monitoraggio del territorio contro criminalità e spaccio

Controlli di polizia a Fontivegge: cinquanta le persone identificate, sia cittadini italiani che stranieri, tra piazza del Bacio, piazza Vittorio Veneto, via Canali e via Sicilia. Nell'ambito dell'operazione sono stati rintracciati tre cittadini italiani di 49, 46 e 37 anni, tutti con precedenti, trovati con una dose di eroina appena acquistata. I tre sono stati accompagnati in questura per l'identificazione, nei loro confronti è scattata la segnalazione alla prefettura ed è stata avviata la procedura per il foglio di via dalla città di Perugia. Per il conducente del veicolo, inoltre, trovato alla guida nonostante gli fosse stata ritirata la patente, è scatta la sanzione amministrativa e si è proceduti con il fermo del veicolo. Nei giorni precedenti, un ventunenne di origini nigeriane era stato denunciato per possesso di tre involucri con nove grammi di stupefacente e 220 euro contante.