Covid, impennata dei contagi in Umbria. Sei positivi in un solo giorno, nuovo focolaio

Sei nuovi casi di Covid in Umbria in un solo giorno. Si è passati dai 23 positivi del 31 luglio ai 29 del 1 agosto, dato aggiornato alle 10,44 nella banca dati della Regione Umbria. Uno degli incrementi più alti dalla fine del lockdown. Aumentano anche i ricoverati, che toccano quota sette. A Passignano sul Trasimeno, dove venerdì era stato riscontrato un positivo, ventenne operaio di origini albanese, i contagiati sono arrivati a quota quattro. Un focolaio per cui si stanno ricostruendo i contatti. Venerdì alle 0re 20 erano 29 i soggetti posti in isolamento. Cinque i casi a Perugia, più due a Corciano e due a Marsciano. E ancora: due a Trevi, due a Castel Ritardi, uno a Spoleto - una mamma tornata dal mare, accertata sabato mattina, e anche qui si stanno ricostruendo i contatti - uno a Città di Castello e uno a Umbertide. Sei i casi a Terni, uno a Ficulle e due di fuori regione. In 553 sono in isolamento nel cuore verde. Oltre 800 i tamponi effettuati nell'ultimo giorno.