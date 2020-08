Criminale incallito evade dai domiciliari e ruba in profumeria in centro: trovato e arrestato

01 agosto 2020 a

Nel pomeriggio del 30 luglio 2020, i carabinieri della compagnia di Città di Castello, hanno proceduto all’arresto di un 34enne pluripregiudicato di nazionalità marocchina, residente nel capoluogo tifernate. L’uomo, noto per la sua indole violenta ha accumulato tre precedenti fra arresti e denunce in soli quattro anni. Era stato arrestato nel 2016 dai Carabinieri di San Giustino per tentato omicidio, denunciato nell’ottobre 2019 dai Carabinieri della Stazione di Città di Castello per un scippo in danno di una 82enne alla quale aveva strappato la borsa, arrestato ancora una volta lo scorso mese di maggio dai Carabinieri del Norm di Città di Castello per una rapina consumata presso la farmacia Ducci di Città di Castello. Scarcerato il 15 luglio e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dovendo scontare ancora una pena di 2 anni e 10 mesi, non ha resistito alla “tentazione” di uscire per delinquere ancora. Denunciato dopo soli 5 giorni dai Carabinieri della stazione di Città di Castello per evasione e per un furto in una profumeria del centro, è stato nuovamente colpito da un provvedimento del Tribunale di Perugia, che ne ha disposto la carcerazione. Sono cominciate quindi le sue ricerche, che si sono protratte a lungo essendo il 34enne irreperibile, ed è stato individuato nel pomeriggio di venerdì a San Giustino, dai militari delle stazioni Carabinieri di San Giustino ed Umbertide, aiutati dagli agenti della polizia locale di San Giustino. Il pluripregiudicato è stato quindi arrestato e portato alla casa circondariale di Perugia Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.