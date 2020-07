Concerti Umbria Jazz, oltre mille posti in più e i varchi passano da tre a cinque

31 luglio 2020 a

Oltre mille posti in più per i quattro concerti di Umbria Jazz ad agosto. Per la precisione 1.063. Il tavolo tecnico convocato in questura, cui ha partecipato l’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli, ha esaminato nuovamente il piano di protezione civile redatto per gli eventi di jazz in august in programma dal 7 al 10 agosto. Ed è scattato il cambio dopo pochi giorni. E’ stata ampliata la capienza di corso Vannucci, Via Fani e piazza Repubblica che passa da 1627 a 2700 persone complessive e anche i numeri dei varchi di accesso che passano da tre a cinque. Sarà possibile accedere in centro storico senza alcuna limitazione, mentre dalle 19, l’accesso sarà consentito su Corso Vannucci dal lato di piazza Italia, da Via Fani, da via dei Priori, da via Danzetta e via Bonazzi. Con un nuovo atto di giunta verrà aggiornato il piano di protezione con le nuove indicazioni approvate ieri. La prefettura che settimane fa aveva stoppato richieste di ampliamento del progetto per l’emergenza Covid. Nei giorni scorsi è subentrato il nuovo questore, Armando Gradone. L’ampliamento ieri è stato sdoganato, con l’ok del questore Antonio Sbordone e con tutti gli accorgimenti del caso sul fronte sicurezza. Il Comune di Perugia ha anche illustrato il progetto di ordinanza che intende adottare una volta resi noti i nuovi paletti ministeriali per la lotta al Coronavirus. Si tratta dell’ obbligo di mascherina dalle 18 alle 2 di notte in tutto il centro storico nelle serate dei concerti di Umbria Jazz, dal 7 al 10 agosto. E ancora: divieto di vendita di bevande in vetro e lattine nella stessa fascia oraria. Sono le due ordinanze che il Comune di Perugia ha in serbo per evitare il rischio Covid durante i quattro concerti in programma in piazza IV Novembre. Sono state definite ieri. Verranno firmate la prossima settimana, dopo aver vagliato i provvedimenti governativi attesi da oggi alla prossima settimana, con l'annunciata proroga dello stato di emergenza. Le mascherine dovranno essere indossate in tutto il centro. Solo nei posti a sedere all'interno dell'arena - già distanziati di un metro - potranno essere tolte.