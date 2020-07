Terni, droga senza badare a spese per i festini. La verità degli arrestati

31 luglio 2020 a

Droga a fiumi senza badare a spese. Cocaina e Ghb, la cosiddetta droga dello stupro, pagate ben oltre il prezzo di mercato per soddisfare le richieste dei frequentatori dei festini scoperti dai carabinieri di Terni che hanno fatto scattare le manette ai polsi di quattro persone. Un’inchiesta avviata dopo che in aprile un giovane fu colto da malore a casa di un noto imprenditore ternano, a sua volta arrestato per la sola ipotesi di reato di riciclaggio. Il ragazzo fu portato di peso in strada da quattro persone e rimase in coma per un mese. L'operazione Picasso è stata condotta dai carabinieri con il coordinamento del procuratore Alberto Liguori e del sostituto, Marco Stramaglia. Gli indagati hanno precisato di fronte al giudice che non volevano abbandonare il ragazzo colto da malore, ma che erano scesi in strada per chiamare i soccorsi.