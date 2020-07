Avvolto dalle fiamme nella zona industriale: grave 84enne. Ustioni su metà del corpo

31 luglio 2020 a

Sono gravi le condizioni di un uomo di 84 anni che nel tardo pomeriggio di venerdì 31 luglio si è ustionato, per cause ancora da accertare, nella zona industriale di Ponte Felcino, a Perugia. I sanitari del 118 intervenuti riferiscono che l'uomo stava svolgendo alcune attività, ma ignorano come possa essere nato l'incendio. Le fiamme hanno avvolto i vestiti che l'uomo indossava. L'84enne ha riportato ustioni su oltre il 40% del corpo. Si trova nella sala rossa del Santa Maria della Misericordia di Perugia ma dopo la stabilizzazione sarà trasferito al centro grandi ustionati di Cesena.