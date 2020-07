Due pitbull sbranano un cane e feriscono al braccio il proprietario: denuncia ai carabinieri

Alessandro Antonini 31 luglio 2020 a

a

a

Due pitbull hanno sbranato un cane, uccidendolo. E hanno e ferito il padrone di quest’ultimo ad un braccio. L’uomo ne avrà per un mese. E’ successo lunedì mattina nel parco antistante il cva di Ponte San Giovanni. La notizia è emersa giovedì, dopo la denuncia ai carabinieri presentata dalla figlia dell’uomo, l’avvocato Silvia Serangeli, che ha anche segnalato il caso al servizio veterinario dell’Usl 1. I pitbull, senza guinzaglio né museruola, sono scappati dall’area recintata di sgambamento per cani aggredendo subito il cane che passava di lì, meticcio femmina di12 anni, e il rispettivo padrone. L’animale (foto) è morto poche ore dopo, dal veterinario, che ha tentato invano di operarlo. Il proprietario è stato soccorso all’ospedale di Perugia. “Voglio segnalare questo caso”, spiega Serangeli, “per evitare che cose del genere accadano di nuovo. E’ il quarto cane ucciso da pitbull in un mese a Perugia, stando a quanto riferito dal servizio cremazione”.