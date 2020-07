Pd Umbria, Meloni critica candidati e commissione congresso: "Nessuno parla delle amministrative"

AleAnt 31 luglio 2020 a

A settembre si vota solo in sei piccoli comuni, è vero, ma almeno iniziarla la discussione sulle candidature, no? E ancora: bisogna aprire il partito, renderlo più inclusivo, non fare campagne ad excludendum. Sono i concetti con cui Simona Meloni, consigliera regionale dem, dà la sveglia ai tre candidati in campo, compreso Tommaso Bori, suo capogruppo. “Io non mi candido, l’ho detto, anche se sono lusingata si sia fatto il mio nome. Ma qualcosa la voglio dire: iniziamo a dire ai candidati, ma anche la commissione per il congresso, che si deve avviare una discussione da subito sulle prossime amministrative di settembre”. E ancora. “Questo Pd deve integrare, aprirsi, non escludere. Non voglio voltare pagina (lo slogan di Bori, ndr) ma scrivere una pagina migliore, tutti insieme. Non dobbiamo sezionare ancora di più, siamo già rimasti in pochi, troppo pochi”. Sul tesseramento da riaprire o meno in vista del voto Meloni si dice “sempre a favore di una maggiore partecipazione. Nel 2019 il tesseramento è stato faticoso, non è riuscito a includere tutti. E’ giusto che ora decida la commissione di garanzia nazionale”. L’obiettivo deve essere comunque ampliare la platea, basta guerre personali. “Diamoci una calmata”, conclude Meloni, “apriamo la comunità senza escludere nessuno. Anzi serve includere perché il mondo è grande. La nostra comunità ha bisogno di serenità e di ricominciare a parlare di sanità pubblica, scuola pubblica e lavoro. Ma abbiamo bisogno anche di un partito strutturato. Servono persone pronte anche a caricarsi il peso e la responsabilità di una ricostruzione dal basso. Basta con lotte intestine vecchie e nuove. Non sono più utili a nessuno”