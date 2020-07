Refurtiva di orologi e oro da 85 mila euro nascosta in casa, due rumeni denunciati per ricettazione

30 luglio 2020 a

a

a

Orologi e gioielli per 85 mila euro nascosti in casa. Scatta una doppia denuncia per concorso in ricettazione. Nel pomeriggio del 29 luglio, la squadra mobile della Questura di Perugia ha effettuato una perquisizione all’interno di un’abitazione di Sant’Andrea delle Fratte, dove dimorano due cittadini rumeni e segnatamente un 21enne e sua sorella di 18 anni. L’attività degli investigatori è scattata dopo le segnalazioni di alcuni residenti, che avevano notato uno strano andirivieni nell’appartamento, cosa che poteva far immaginare traffici illeciti. Da qui la perquisizione. All’interno di un armadio che si trovava in camera da letto, è stata trovata una grande busta al cui interno vi erano cinque orologi di pregio – ciascuno del valore di alcune migliaia di euro – numerosi oggetti in oro ed un libretto di assegni che è risultato esser stato rubato a Perugia il 13 luglio scorso. Va specificato che gli oggetti in oro, il cui peso complessivo supera i 750 grammi, consistono in bracciali, collane, orecchini, anelli e soprattutto in catenine, molte delle quali con crocifisso anch’esso in oro. Ad una prima stima, il valore economico totale degli orologi e dei monili ammonta a circa 85.000 euro. Trattandosi di oggetti di cui i due giovani, entrambi nullatenenti e che non annoverano alcun precedente, non hanno saputo giustificare in alcun modo la titolarità, è forte il sospetto degli investigatori che si tratti di merce di provenienza furtiva. Per questo, già dalla serata di mercoledì gli investigatori della Squadra Mobile si sono messi al lavoro per identificare i legittimi proprietari degli orologi e dei suddetti monili in oro, affinché gli stessi possano essere restituiti ai reali aventi diritto. I due rumeni sono invece stati immediatamente denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per concorso nel reato di ricettazione.