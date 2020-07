Tragedia a Mykonos, sabato i funerali di Carlotta Martellini

La 18enne è morta in un incidente stradale

Il funerale di Carlotta Martellini sarà celebrato sabato alle 9,30 nella chiesa di San Bartolomeo a Solomeo. A officiare le esequie sarà il parroco della frazione di Corciano, don Sandro Passerini.

Il rientro della salma della ragazza, morta venerdì scorso all’alba in un incidente nell’isola greca di Mykonos, è previsto per domani notte a seguito dei familiari. Con lei, infatti, c’è il padre, Maurizio Martellini, sul volo diretto dall’isola greca a Fiumicino, l’unico previsto, per arrivare in nottata in Italia. Lo stesso volo, tra l’altro, con il quale sono rientrate la scorsa settimana le sette amiche di Carlotta coinvolte nell’incidente. Da Fiumicino il corpo della ragazza sarà poi trasportato direttamente in chiesa a Solomeo. Il rientro della salma avviene dopo aver terminato nell’isola gli esami autoptici disposti dal medico legale.

Al termine della cerimonia funebre, Carlotta Martellini sarà sepolta nel cimitero di Solomeo.