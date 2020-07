Narni: incendio in un'abitazione, i vigili del fuoco salvano un cagnolino

La casa era al momento vuota, ad eccezione del piccolo animale, scampato alle fiamme grazie ai soccorritori

Incendio di una casa a Taizzano, una frazione di Narni, in provincia di Terni: i vigili del fuoco intervengono e mettono in salvo un cagnolino, unico occupante dell'abitazione in quel momento.

Il rogo si è sviluppato nelle prime ore della mattina di giovedì 30 luglio 2020, per cause che dovranno essere accertate dagli stessi tecnici dei vigili del fuoco e dai carabinieri di Narni, intervenuti andhe loro sul posto.

Al loro arrivo i soccorritori si sono subito accertati che nella casa non vi fossero persone. Mentre stavano compiendo le operazioni di spegnimento hanno però visto il cagnolino, che è stato immediatamente messo al sicuro.

E' iniziata quindi la ricerca dei proprietari dell'abitazione.