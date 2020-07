Incendio a Paciano, tre appartamenti resi inagibili: vigili del fuoco al lavoro per accertare le cause

30 luglio 2020 a

Appartamento a fuoco, scatta l'inagibilità per tre alloggi di una palazzina. Le fiamme si sono scatenate alle 22 di mercoledì 30 luglio. L'incendio ha interessato un'abitazione in località Paciano. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, con una pattuglia e una autoscala. Anche i volontari del Lago si sono recati sul posto per le operazioni di spegnimento. L’incendio - riferiscono i pompieri - ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di due piani. Non ci sono feriti ma tre appartamenti sono stati resi inagibili a causa del fumo e acqua. I vigili dopo aver sedato le fiamme hanno avviato gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio.