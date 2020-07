Congresso Pd in Umbria, caos sulle tessere: inviato quesito alla commissione nazionale di garanzia

Alessandro Antonini 30 luglio 2020 a

Congresso Pd, la questione tesseramenti in vista del voto di ottobre finisce sul tavolo della commissione nazionale di garanzia. I quindici commissari umbri che si occupano delle regole per la corsa alla segreteria regionale hanno formulato un quesito al livello centrale. Sono in attesa di risposta. La domanda è se si debbano o meno riaprire i termini delle iscrizioni on line per selezionare nuovo elettorato attivo. Una richiesta in questo senso era arrivata dalla consigliera regionale ex popolare, Donatella Porzi. La presidente della commissione dei garanti, Letizia Michelini, aveva ribattuto che si trattava di lana caprina. Ma per dirimerla è scattato l’interpello a Roma. E’ già caos tessere.

Al momento gli unici votanti ammessi sono gli iscritti al 31 gennaio 2020. Circa sei mila. Possono essere eletti anche i non iscritti. Uno dei commentatori del web, Alberto Giovagnoni, ha confermato la tesi per cui in base ai rapporti di forza in essere sui territori il favirito ad oggi è il capogruppo in Regione, Tommaso Bori. Senonché da via Bonazzi, sede del Pd regionale, fanno trapelare anche il nome di Simona Meloni, vicepresidente dell’assemblea legislativa: avrebbe un approccio più ecumenico rispetto a Bori. Ma lei già fa campagna per il suo capogruppo. E non conferma. L’obiettivo resta recuperare tutte le anime non ex Ds.

Gli ex bocciani - nel numero di 75 selezionati - si sono visti lunedì al ristorante di Porzi a Collemancio, con Beppe Fioroni, anima ex Dl e consigliere politico del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Riuniti sotto l’egida di Base riformista, non hanno deciso chi appoggiare tra Massimiliano Presciutti e Francesco De Rebotti. Il sindaco di Gualdo Tadino, intanto, smentisce la voce di un “patto di desistenza” con Bori. “Quelli che volevano parlare di contenuti dove sono? Nessuna alleanza o desistenza, io vado avanti. Confrontiamoci sui contenuti, che io ho già messo per iscritto. Ricostruzione, infrastrutture, rifiuti”, spiega Presciutti.