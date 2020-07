Terni, mascherina obbligatoria alla cascata delle Marmore. Multe in arrivo

29 luglio 2020 a

Senza mascherina non si può visitare la cascata delle Marmore. Lo ha deciso il sindaco di Terni, Leonardo Latini, per porre un freno contro gli indisciplinati che non rispettano le regole anti Covid. Con un’ordinanza infatti il primo cittadino vieta ufficialmente l’accesso all’intera area della cascata a chi non indossa il dispositivo di protezione individuale. Di fatto, soprattutto in alcune parti dei percorsi del parco dove si formano delle strettoie, non è semplice riuscire a mantenere le regole del distanziamento sociale. Per questo motivo l’uso della mascherina era già previsto ma, come si spiega nel testo del provvedimento comunale, “sono emerse numerose difficoltà legate allo scarso senso di responsabilità di alcuni visitatori che hanno posto in essere comportamenti consistenti nell’inosservanza delle regole di distanziamento e di utilizzo della mascherina prescritte per un’area adibita a parco pubblico”. A carico dei trasgressori sono previste multe da 50 a 300 euro.