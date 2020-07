Narni, Leolandia è il parco più amato d'Italia secondo Tripadvisor

29 luglio 2020 a

Leolandia si riconferma il parco a tema più amato d’Italia su Tripadvisor: per il quarto anno consecutivo il regno della magia alle porte di Milano dedicato ai bambini fino a 10 anni di età è in testa alle Travelers’ Choice 2020 nella categoria Parchi a Tema & Parchi Acquatici. Insieme alla medaglia d’oro in Italia, Leolandia ottiene un ottimo piazzamento internazionale, entrando di diritto nella Top 10 europea, unico parco italiano nelle prime 25 posizioni. E intanto va avanti il progetto da 36 milioni per un nuovo parco Leolandia a San Liberato di Narni. Si sta cercando di recuperare i ritardi accumulati nel corso degli ultimi mesi a causa dell'emergenza Coronavirus.