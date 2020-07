Due maxi multe per violazione dell'ordinanza anti alcol. Straniero con coltello: denunciato

29 luglio 2020 a

I controlli effettuati martedì 28 luglio a Fontivegge da parte delle forze dell'ordine di Perugia hanno anche fatto scattare due multe per violazione delle ultime norme anti alcol. Il personale della squadra di polizia amministrativa della questura di Perugia ha sanzionato due cittadini rumeni sorpresi a sorseggiare birra in piazza Vittorio Veneto, contravvenendo all’ordinanza del 21 luglio scorso del Sindaco di Perugia che vieta in consumo di alcol fuori dai locali alla stazione,

È stata contestata la doppia violazione e i due stranieri dovranno pagare la sanzione amministrativa di 450,00 euro ciascuno.

Un altro cittadino extracomunitario, classe ’96, sempre rintracciato nella medesima zona è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un coltello da cucina con lama appuntita. A nulla sono serviti i tentativi di fuga in quanto lo straniero è stato prontamente fermato e accompagnato in Questura per i successivi adempimenti.