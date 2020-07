Terni, due incidenti con feriti in via Di Vittorio e a Ponte Le Cave

Uno scontro all'incrocio con via San Valentino, l'altro nel tratto di raccordo dove si stanno svolgendo lavori stradali

Due incidenti si sono verificati a Terni nel tardo pomeriggio di martedì 28 luglio 2020, con un bilancio di altrettante persone ferite.

All’incrocio tra via Di Vittorio e via San Valentino a scontrarsi sono state un’auto, condotta da una donna di 60 anni, originaria di Narni, e un ciclista di 36. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo, che è stato accompagnato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. Illesa invece la signora, che viaggiava a bordo di una Dacia Sandero. Sul posto gli uomini dell’ufficio incidenti della Polizia locale.

Ha causato rallentamenti al traffico e, anche in questo caso, una persona finita all’ospedale, un altro incidente avvenuto invece nella parte di raccordo Terni-Orte prossima all’abitato di Terni, ovvero in zona Ponte Le Cave.

Nel tratto dove sono in corso lavori stradali, fra gli svincoli di Terni Nord e Terni Ovest, in direzione Orte, e la circolazione viene dirottata quindi su un’unica corsia, sono entrate in collisione due vetture. Uno degli occupanti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti con il 118 e la polizia stradale.