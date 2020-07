Trenitalia incontra i pendolari

Il vertice per fare il punto della situazione sulla gestione del servizio

La Direzione regionale di Trenitalia Umbria ha incontrato i rappresentanti della Regione, dei pendolari e delle associazioni dei consumatori per fare il punto sulla gestione del servizio ferroviario regionale nella fase di Covid–9. E’ stata l’occasione per parlare anche delle modalità di rimborso degli abbonamenti non utilizzati e dell’offerta di mobilità in vista di settembre. Trenitalia ha spiegato di aver potenziato le attività di igienizzazione e sanificazione dei treni. Interventi particolari sono stati dedicati alla pulizia degli impianti di climatizzazione dei mezzi, all’installazione di dispenser di gel disinfettante per mani e all’igienizzazione di superfici e ambienti. Sono state ricordate anche le iniziative di informazione rivolte ai viaggiatori, mediante apposita segnaletica a bordo dei convogli, oltre alla diffusione di annunci sonori e video.