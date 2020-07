Piano di rientro per Umbria Mobilità

L'assessore regionale Enrico Melasecche ha fatto il punto della situazione

Piano di rientro decennale da 103 milioni, trasformazione in Agenzia regionale per la mobilità con la gara pronta fra ottobre e novembre, rientro di altri 14 milioni di crediti romani, dismissione di quella parte di patrimonio infruttifera. Sono i punti cardine dell’azione di Umbria Mobilità illustrati ieri a Palazzo Donini dall’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, e dall’amministratore unico Ferruccio Bufaloni. All’assemblea dei soci che si riunirà il 5 agosto, il compito di approvare il bilancio, il piano di rientro e la nomina del nuovo amministratore unico che – ha ironizzato Melasecche – è “nelle mani del Signore e della presidente Tesei”, con Bufaloni che ha parlato di riconferma “improbabile”. Quanto all’affare romano, quello antecedente al 2010, Bufaloni lo ha definito “un grande errore”: “Umbria Mobilità – ha precisato - ha un debito di 103 milioni, di cui 46 milioni con le banche, ma poi ci sono i debiti con i soci, fra cui la Regione, e con i fornitori, oltre all’erario. Dall’altro, c’è un patrimonio da 20 milioni: questo significa che non esiste alcun buco, perché a bilancio ci sono affitti per 2,5 milioni, un patrimonio immobiliare da 60 milioni che, tuttavia, ha perso valore e che quindi va dismesso e 50 milioni di crediti relativi alla partita di Roma Tpl”.