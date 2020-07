Provincia di Perugia approva bilancio. Minori entrate per sei milioni per il Covid

Il presidente Bacchetta parla di calo pesante che costringe l'ente a contenere al massimo le spese correnti, in particolare per scuole e strade

29 luglio 2020 a

a

a

Chiusura in pareggio e investimenti per 182 milioni malgrado la riduzione delle entrate tributarie causate dall’emergenza Covid-19. E’ stato approvato ieri il bilancio di previsione 2020-22 della Provincia di Perugia. Il presidente Luciano Bacchetta parla di “bilancio di guerra, ma con segnali positivi”. La riduzione del gettito è stimata in sei milioni, di cui 5,4 per la sola imposta provinciale di trascrizione (legata alla vendita delle auto). “Un calo pesante che costringe l’ente a contenere al massimo le spese correnti, in particolare sul fronte della manutenzione ordinaria di scuole e strade, funzioni fondamentali della Provincia”, spiega la consigliera delegata, Erika Borghesi. Più in dettaglio, “il bilancio ammonta a 235,8 milioni, di cui la sezione operativa, cioè la somma della spesa corrente, di quella per investimenti e del rimborso del debito, è di 186 milioni circa. La spesa corrente (86,4 milioni) è in riduzione rispetto a quella del 2019 per 3,2 milioni”. L’ente prevede di investire in questi tre anni, come detto, 182 milioni, di cui oltre 91 per l’edilizia scolastica. Continua a pesare “il nodo irrisolto del finanziamento delle funzioni regionali attribuite alla Provincia”. L’ente “come ogni anno stanzia la somma preventivata (per il 2020 circa 4,9 milioni) e parallelamente iscrive nel Fondo crediti dubbia esigibilità una posta correttiva, che per il 2020 ammonta a 4,7 milioni”. Trattativa in corso con la Regione per la soluzione del problema.