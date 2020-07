Ubriaco al volante, denunciato dalla polizia

L'uomo è stato tradito dal forte odore di vino

28 luglio 2020 a

a

a

Tradito dal forte odore di vino. Così un cittadino italiano di 32 anni è stato scoperto a guidare ubriaco e indagato dagli operatori della squadra volante per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto a controllo attraverso l’apparecchiatura etilometrica risultava con un tasso alcolimetrico oltre a 1.50 g/l. Gli agenti lo avevano fermato nel corso di un normale controllo ma il forte odore di vino che emanava li hanno indotti ad andare oltre negli accertamenti. L’uomo, quindi, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Nello stesso fine settimana, inoltre, sono state sottoposte a sequestro amministrativo tre autovetture e due motocicli perché privi di copertura assicurativa nonché elevate per il medesimo fatto cinque sanzioni amministrative per un importo pari a 868 euro ciascuna.