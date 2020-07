Concorsopoli, Marini e altri 38 davanti al gip. Chiesto per tutti il processo

L'udienza preliminare è stata fissata per il 9 ottobre. Stralciate sei posizioni

Presunti concorsi truccati in sanità, è stata fissata per il 9 ottobre l’udienza davanti al gip, Angela Avila, che dovrà decidere se accogliere o rigettare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura per 39 persone coinvolte nell’inchiesta. Tra queste la ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, l’ex assessore alla sanità, Luca Barberini, i già imputati nel rito con giudizio immediato, ex segretario del Pd umbro, Gianpiero Bocci e gli ex direttori del Santa Maria della Misericordia. Nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare recapitato ieri alle difese degli indagati mancano all’appello sei dei 45 nomi originari per i quali si prospettano strade giudiziarie diverse con patteggiamenti e (auspicate) archiviazioni.