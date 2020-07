Rissa tra extracomunitari ubriachi a Fontivegge, due in ospedale

Il Comune promette di intensificare ancora i controlli, i residenti chiedono il pugno duro

28 luglio 2020 a

a

a

Notte di follia a Perugia, nel quartiere Fontivegge dove si è prima consumata una rissa tra extracomunitari ubriachi e poi atti vandalici contro le auto in sosta. “Nonostante gli effetti positivi e tangibili dell’ordinanza che vieta la vendita e il consumo all’aperto di alcol nell’area, che abbiamo riscontrato già in questi primi giorni di applicazione, -ha tenuto a precisare l’assessore alla sicurezza del Comune, Luca Merli- questo fatto ci dimostra che é assolutamente necessario intensificare i controlli affinchè l’azione dell’ente nella prevenzione di simili episodi possa essere efficace". Due le persone finite in ospedale e attualmente ricoverate in chirurgia. E' riuscito a fuggire, invece, l'autore degli atti vandalici nei confronti delle auto in sosta in via Campo di Marte.I residenti chiedono il pugno duro e presentano un documento all'amministrazione comunale.