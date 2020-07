Orvieto, turista parcheggia e viene multato: "Parchimetri anni 90"

Ha impiegato più tempo per visitare la città rispetto a quanto calcolato pagando il biglietto. Replica la polizia locale: "Si può prolungare la sosta con la app"

Multe ai pochi turisti presenti.

Succede a Orvieto, in provincia di Terni, città a vocazione turistica, e in Umbria, regione sicura come recita il claim della campagna di promozione istituzionale, ma evidentemente non così accogliente come lasciato intendere. Almeno per l'esperienza diretta che ha avuto Pietro Lolli Ceroni, un cittadino lombardo deluso dalle sue vacanze estive trascorse nel cuore verde d'Italia.

Attratto dal Duomo, l'uomo ha parcheggiato in piazza Marconi, stupendosi dell'assenza di metodi di pagamento moderni, ampiamente diffusi come il Telepass Pay che permette di pagare il tempo effettivo di occupazione del suolo pubblico.

“Mi trovo di fronte al classico parchimetro anni '90 – afferma – con il bigliettino di carta e la necessità di fare previsioni per ipotizzare il tempo di visita di una città che non conosco né culturalmente, né topograficamente. Ovviamente tornati con un'ora di ritardo perché oltretutto la visita sotterranea aveva orari diversi dal solito, troviamo la multa bella e fatta. Un suggerimento che faccio è di aggiornarsi tecnologicamente sui parcheggi degni di una città del 2020, e tenere aperti i servizi. Di fronte ad un amico, possibile turista, che mi chiede un feedback sulla vacanza umbra, sinceramente per questa estate non mi sento di promuovere questa zona”.

Parla invece di sistema di pagamento dei parcheggi tecnologicamente avanzato, il tenente colonnello Alessandra Pirro, comandante della polizia locale di Orvieto.

“I parchimetri di piazza Marconi – spiega – non sono assolutamente attrezzature degli anni ‘90, essendo stati rinnovati tra gli anni 2017 e 2018 e consentono il pagamento della sosta con varie modalità, compreso l’uso di carta di credito o di bancomat. C’è poi la possibilità di pagare con l’applicazione MyCicero che permette di prolungare la sosta mediante pagamento da remoto a mezzo dell’apposita App da scaricare tramite smartphone. L’applicazione consente non solo di prolungare la sosta, ma anche di interromperne il pagamento”.

Particolare questo evidentemente poco noto ai più. Per quanto concerne i servizi e i luoghi di interesse turistico e culturale, dal Comune sottolineano che Orvieto è una delle poche città italiane che all’indomani della fine del lockdown ha riaperto immediatamente i siti più importanti.