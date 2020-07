Terni, Serracchiani: "Il governo metterà risorse per la Treofan"

La parlamentare ha annunciato che quanto prima sarà convocato il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico

C'è l'impegno del governo a mettere risorse per salvare la Treofan.

Lo ha detto a Terni, in un incontro con gli operai che presidiano l'ingresso della fabbrica, la parlamentare del Pd Debora Serracchiani, intervenuta insieme agli altri esponenti dem, l’onorevole Valter Verini, il consigliere regionale Fabio Paparelli e il consigliere comunale Francesco Filipponi.

“Questa è un’azienda strategica, vogliamo capire le intenzioni dell’imprenditore perché qui c’è una produzione rilevante”, ha detto Serracchiani, al termine dell’incontro con i lavoratori e con i delegati della Rsu e i segretari delle sigle di categoria.

Quanto prima sarà convocato il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico ed è “necessario che il livello sia il massimo e ci sia un accordo di programma per rilanciare il sito ternano. C’è la volontà del governo di mettere risorse, investimenti e ragionare di uno sviluppo importante come la chimica”. I lavoratori hanno espresso ai rappresentanti del Pd le preoccupazioni per il futuro occupazione, con il rischio che Jindal, dopo aver trasferito le produzioni in altri stabilimenti, chiuda quello ternano, lasciando in mezzo ad una strada quasi 150 lavoratori oltre a quelli dell’indotto. Lo sciopero che va avanti da oltre quattro settimane, a parere del management della multinazionale, avrebbe bloccato l’accesso allo stabilimento da parte dei mezzi di trasporto merci, che hanno avuto un grave impatto negativo sul portafoglio ordini e sull’operatività aziendale.

Intanto per il pomeriggio di martedì 28 luglio 2020 è previsto un presidio sotto palazzo Spada, mercoledì a palazzo Donini, a Perugia.