Firmato il contratto di solidarietà per gli impiegati della Perugina

Dopo l'attivazione dei permessi retribuiti durante il Covid al via l'ammortizzatore sociale per 33 dipendenti

Scatta il contratto di solidarietà per gli addetti della Nestlé-Perugina che non sono impegnati direttamente nella produzione. La multinazionale svizzera e i sindacati di categoria, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno trovato l’intesa rispetto a un disallineamento tra volumi e costi fissi che aveva evidenziato otto esuberi. Il punto della situazione, anche rispetto alle conseguenze provocate dal Covid soprattutto per produzioni al dettaglio destinate a bar e pasticcerie, è stato fatto in un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi. In questa occasione l’azienda ha ribadito la volontà di riorganizzare al meglio il lavoro in tutti gli stabilimenti del gruppo, puntando ad una verticalizzazione delle funzioni; verticalizzazione che, su Perugia, avrebbe prodotto un esubero di otto unità proprio nell’ambito impiegatizio e dei dipendenti indiretti che si occupano di programmazione.

“Abbiamo aperto un ragionamento con la Nestlé - spiega il segretario della Flai Michele Greco - che ha portato a salvaguardare tutti gli addetti. Da parte della multinazionale è stata sottolineata la volontà di evitare trasferimenti su Milano o licenziamenti. Questo - aggiunge ancora il numero uno della categoria alimentare della Cgil - ha portato ad attivare questo ammortizzatore sociale che permette di tutelare lo stipendio dei destinatari e tutte le altre spettanze”. I 33 dipendenti destinatari della solidarietà che durerà un anno, lavoreranno mediamente tre giorni in meno ogni mese. “Con Nestlé abbiamo iniziato a parlare anche di possibili pensionamenti che, pur in un’azienda giovane come questa, potrebbero essere possibili secondo i criteri stabiliti da quota 100”. Al momento l’azienda è tornata quasi a regime in vista dell’avvio della curva alta per la preparazione dei prodotti natalizi e dopo l’attivazione dei permessi retribuiti in tempo di Coronavirus che ha consentito di andare avanti senza tagli ai redditi dei 643 dipendenti.

“In generale gli effetti dell’emergenza sanitaria si sono sentiti - conclude Greco - ma lo stabilimento di San Sisto ha tenuto, grazie soprattutto al 60% di produzioni esportate. La trattativa con Nestlé è comunque sempre aperta su nuove commesse, maggior impulso al marketing e ai brand che escono dalla fabbrica umbra”.