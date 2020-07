Scossa di terremoto a Norcia: magnitudo 2.5 alle 16.35

Redazione cronaca 27 luglio 2020 a

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 16.35 del 27 luglio 2020 in Valnerina, in Umbria. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che precisa che la magnitudo è stata 2.5 e che l'epicentro è stato localizzato a 4 chilometri ad Est di Norcia, Non si segnalano danni, ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione della zona. L'ipocentro della scossa è stato localizzato a 11 chilometri di profondità.