Terni, il dolore dei parrocchiani per la morte di don Edmund

Commosso ricordo del sindaco Latini: "Perdo un amico, un uomo buono". Il vescovo Piemontese ha invocato per lui la benedizione domenica in Rianimazione

La morte di don Edmund Kaminski, il parroco 54enne della chiesa di San Matteo, nel popoloso quartiere di Campitello, a Terni, ha sconvolto i tanti parrocchiani e tutta la città.

Sin dalle prime ore della mattina di lunedì 27 luglio 2020 le porte della chiesa si sono aperte e, davanti all'altare, è stata posizionata una grande foto di don Edmund, in sella alla sua bici, quella grande passione che, a causa dell'incidente che lo ha visto travolto e trascinato da un autobus, sabato 25 luglio, gli è costata la vita.

"Esprimo profondo cordoglio per la perdita di un amico, di un uomo buono, di una guida spirituale per tanti giovani, che con generosità e altruismo si è sempre messo a disposizione della comunità", sono state la parole del sindaco di Terni, Leonardo Latini.

Anche monsignor Giuseppe Piemontese, il vescovo della diocesi di Terni Narni Amelia, di cui don Edmund era stato economo ed attualmente era vice presidente dell’Istituto diocesano sostentamento clero, ha voluto rendere omaggio al sacerdote: "Nel pomeriggio di domenica - ha scritto il vescovo - ho potuto vederlo nel reparto di rianimazione dell’ospedale ed ho invocato per lui la Salve Regina Madre di Misericordia ed ho recitato la preghiera di raccomandazione: ‘Parti anima cristiana da questo mondo…’. Il Signore consoli il nostro pianto e rafforzi la nostra fede e il nostro amore. Domani sapremo come, quando e dove saranno celebrati i funerali. Riposi in pace".