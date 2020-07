Terni, è morto il parroco travolto da un autobus mentre era in bicicletta

Il suo cuore ha smesso di battere alle 20,30 di domenica 26 luglio 2020. Sconvolti i parrocchiani, le campane della chiesa di Campitello hanno suonato in segno di lutto

26 luglio 2020 a

a

a

E’ morto don Edmund Kamiński, l’amato parroco della chiesa di San Matteo, a Campitello, a Terni, le cui condizioni erano parse subito disperate dopo il terribile incidente di sabato 25 luglio 2020, quando era stato travolto da un bus di linea mentre era in sella alla sua bici, rimanendo incastrato sotto al mezzo pubblico che lo aveva trascinato per alcuni metri.

Alle 20,30 di domenica 26 luglio 2020 il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria di Terni, dove nella notte di sabato era stato sottoposto ad un disperato intervento chirurgico.

Troppo gravi, però, i traumi riportati nel terribile incidente avvenuto in località Acquavogliera, sulla strada regionale 79.

Sconvolti i parrocchiani di Campitello, che hanno pregato e sperato in un miracolo che purtroppo non è avvenuto. Le campane di San Matteo già domenica sera hanno suonato in segno di lutto.