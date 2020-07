Umbria, a Todi assaltano la banca e scappano con il bancomat

Un altro assalto la settimana precedente

27 luglio 2020 a

a

a

Ancora un assalto alla filiale di una banca. Stavolta, nella notte tra sabato e domenica 26 luglio, i ladri hanno preso di mira la sede di Pantalla di Banca Centro a vocabolo Piana. Con l’ausilio di un Suv hanno sfondato il locali della filiale, scappando poi precipitosamente con il bancomat.. Meno di una settimana fa un furto era stato messo a segno ai danni di Ubi Banca di Todi in via Tiberina. Lunedì 20 luglio intorno alle 2 di notte ladri incappucciati, almeno due come risulta dalle immagini della videocamera, erano penetrati all’interno dei locali della Ubi Banca, forzando la porta dell’uscita di sicurezza e impossessandosi poi di una piccola cassaforte da banco, adibita a servizio del personale di sportello, per eventuali pagamenti a favore dei clienti. Bottino decisamente magro, poche migliaia di euro in tutto, mentre più consistenti i danni materiali provocati alla struttura della porta vetrata. Indagano i carabinieri della compagnia di Todi.