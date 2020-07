Assisi, scale mobili chiuse da mesi: attività economiche in crisi

E' stata promossa anche una raccolta firme

Nonostante la mobilitazione di cittadini e commercianti e le firme raccolte per trovare una soluzione concreta in tempi brevi, le scale mobili del parcheggio di Porta Nuova ad Assisi chiuse dall'ottobre 2019 perché arrivate al loro fine vita e il successivo ascensore sono ancora in alto mare. Due delle cinque attività dell’attiguo parcheggio di Porta Nuova non hanno ancora riaperto e le tre sulla breccia sono in grosso affanno. La situazione è molto critica e malgrado la raccolta firme, accompagnata da sollecitazioni continue alle istituzioni, non si sblocca nulla e la questione rischia di avvitarsi su se stessa.