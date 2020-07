Regione, nel 2020 minori entrate per 30 milioni

La stima è quella relativa al mancato introito di tasse e canoni per colpa dell'emergenza Covid:

27 luglio 2020 a

a

a

Minori entrate per 30 milioni, la giunta Tesei presenta il conto all’esecutivo Conte. La stima è quella relativa al mancato introito di tasse e canoni per colpa dell’emergenza Covid: Irpef, Irap, tasse di abilitazione agli ordini professionali, bollo auto e sanzioni tanto per citare alcune delle voci, una trentina complessivamente, che rappresentano le entrate tributarie della Regione venute meno con il lockdown. Ai 30 milioni, per l’Umbria, ne vanno aggiunti altri 16 quale onere (ereditato) per il Trasporto pubblico locale che il governo ha imposto di pagare al 100% anche se per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria si è goduti soltanto parzialmente (per un 20%) del servizio non garantendo, quindi, praticamente alcuna entrata. Nel decreto Rilancio sono stati già inseriti fondi. I soldi, però, al momento sono insufficienti.