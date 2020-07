26 luglio 2020 a

E’ stata probabilmente la provvidenziale presenza degli amici a salvare la vita a un 60enne che ieri mattina, mentre stava andando in bicicletta, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. L’uomo stava percorrendo una strada di Casacastalda, frazione di Valfabbrica quando è svenuto. Il 118 avvertito tempestivamente dagli altri presenti, lo ha portato all’ospedale di Branca. Non sarebbe in pericolo di vita.