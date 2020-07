Perugia, il Comune non vieta le sagre ma nessuno chiede di farle

27 luglio 2020 a

Nessun divieto verrà emesso dal Comune di Perugia per le sagre. Lo assicura l’assessore al commercio della giunta Romizi, Clara Pastorelli. “Non vieteremo nulla - spiega - chi vorrà potrà farlo se sarà in grado di garantire tutti i requisiti per la sicurezza e il distanziamento sociale. Abbiamo deciso di non adottare nessun provvedimento drastico - aggiunge - perché altrimenti si creerebbe una disparità tra il centro, dove stiamo organizzando molte iniziative e le frazioni periferiche, invece Perugia deve poter ripartire tutta”. Ad ogni modo, sembra che al momento, tranne Casa del Diavolo, nessun altra Pro Loco abbia fatto domanda per avere autorizzazioni.