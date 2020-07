Terni, canoisti finiscono nelle acque del fiume Nera: salvati dai vigili del fuoco

Erano riusciti ad aggrapparsi ad alcuni rami lungo la riva, in condizioni di relativa sicurezza

Una gita in canoa rischia di finire nel peggiore dei modi e devono intervenire i vigili del fuoco di Terni per trarre di impaccio due persone in difficoltà.

La chiamata è arrivata nel pomeriggio di domenica 26 luglio 2020, dalla zona di Stifone, nel territorio comunale di Narni, al 115 di Terni.

E' subito partita una squadra dei vigili del fuoco ternani con una squadra dotata di gommone da rafting che è entrata in azione lungo il fiume Nera, vicino a Nera Montoro.

Qui i vigili hanno trovato i due canoisti che erano finiti in acqua ed erano riusciti ad aggrapparsi ai rami sulla riva, quindi in condizioni di relativa sicurezza.

E' così iniziata l'operazione di recupero.