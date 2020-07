Auto si ribalta sul raccordo Terni-Orte: nessun ferito ma pesanti rallentamenti al traffico

Lo scontro all'altezza della galleria San Pellegrino. la circolazione temporaneamente deviata sulle strade adiacenti per rimuovere i veicoli

Si ribalta un'auto con quattro persone a bordo sul raccordo Terni-Orte: nessuna conseguenza fortunatamente per gli occupanti, ma pesanti ripercussioni sul traffico della giornata festiva.

E' successo nella tarda mattinata di domenica 26 luglio 2020 all'altezza della galleria San Pellegrino, in direzione Orte.

Secondo i primi accertamenti, l'auto si sarebbe cappottata dopo aver toccato un'altra vettura in transito, che però non avrebbe riportato danni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, per i rilievi di legge, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e gli operatori del 118.

Nel primo pomeriggio di domenica l'Anas ha diramato una nota nella quale spiega che "sulla strada statale 675 Umbro Laziale è temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Orte a causa di un incidente a Narni, in provincia di Terni. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli causando il ribaltamento di uno di questi".

"Il traffico è deviato all’uscita per Narni - San Gemini con rientro ad Amelia".

"Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la rimozione dei veicoli e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile".

Intorno alle 15,15 la circolazione è ripresa regolarmente.