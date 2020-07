Via ai lavori di riasfaltatura sul tratto ternano della E45 tra Terni Est e Sangemini

Annuncio dell'assessore regionale Melasecche. Anche questa tratta è stata inserita dall'Anas nel programma di manutenzione straordinaria

Lavori sul tratto ternano della E45, da lunedì 27 luglio 2020 fino a settembre 2020.

Ad annunciarli è l'assessore regionale ai lavori pubblici, Enrico Melasecche, che spiega come riguardino il tratto dallo svincolo sotto San Gemini fino allo svincolo Terni Est.

"Non erano inizialmente previsti - spiega Melasecche - ma in seguito alle segnalazioni della polizia stradale ed alle insistenze della Regione Umbria anche questa tratta, dal costo di circa 15 milioni, è stata inserita nel programma di manutenzione straordinaria che, a differenza del passato, dovrebbe garantire una durata di molti anni del sottofondo che viene fresato ad una profondità di 60 cm e poi rigenerato e stabilizzato con calce e cemento".

"I lavori - continua l'assessore - sono stati volutamente ritardati per evitare la coincidenza con la chiusura del viadotto Montoro e di quello sulla Somma vietato per mesi al traffico pesante. Sono stati preceduti da riunioni tecniche con la polizia stradale e la polizia municipale per fare in modo che i tratti in lavorazione fossero tali da ridurre al minimo il disagio. Dovrebbero terminare, settimana più o meno, tempo permettendo, con la riapertura delle scuole".

Melasecche ringrazia l'Anas che "ha preso in considerazione la proposta in modo da ridurre in futuro la frequenza degli interventi che si dovrebbero limitare solo al ripristino della usura del tappetino superficiale" e invita gli automobilisti "a ridurre la velocità ed usare la massima attenzione nei necessari passaggi di corsia".