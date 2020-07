Umbria, polso incastrato tra i rulli del nastro trasportatore, donna in ospedale

26 luglio 2020 a

Incidente sul lavoro in Altotevere. Ha riportato la frattura del polso destro una donna di 41 anni (S.M. le sue iniziali) che stava effettuando lavori di pulizia ordinaria all'interno dello stabilimento ex Piselli, oggi Tedesco Group, nella zona industriale di Pierantonio nel Comune di Umbertide. La donna stava pulendo la superficie di un nastro trasportatore del biscottificio ed essendo il macchinario acceso il suo polso è stato rimasto incastrato in uno dei rulli. Una collega presente al momento del fatto ha spento il macchinario e chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri di Umbertide. La donna è stata portata all'ospedale di Città di Castello. Prognosi di 35 giorni questa stilata dai medici di Ortopedia.