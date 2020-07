Terni, parroco in bici travolto da un autobus: è in fin di vita

25 luglio 2020 a

E' un parroco di 54 anni, originario della Polonia, ma che da anni svolge il suo ministero a Terni, il ciclista in fin di vita rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2020 in località Acquavogliera, a Terni.

Il sinistro è avvenuto, per la precisione, sulla strada regionale 79, nelle vicinanze dell'uscita della E45 San Gemini-Gabelletta.

Ad una prima ricostruzione, il religioso – che è un parroco molto conosciuto di una chiesa dell’immediata periferia della città – sarebbe entrato in collisione con un pullman extraurbano di Busitalia – il numero 619 – quando era già in terra, forse per una precedente scivolata che potrebbe essere stata causata proprio da un malore. Siamo però ancora nel campo delle ipotesi, visto che sull'esatta dinamica dell'incidente stanno compiendo gli accertamenti i carabinieri della stazione di San Gemini, intervenuti sul posto per i rilievi di legge con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni.

L'autobus ha poi trascinato alcuni metri la bici con il sacerdote, rimasti incastrati sotto al mezzo pubblico.

I vigili del fuoco di Terni hanno dovuto alzare il bus con i cuscini sollevatori ad aria per permettere ai sanitari del 118 di poter prendere in consegna il ferito.

Il parroco è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria di Terni. La prognosi è riservata.