Umbria, cadono massi e le fratturano una spalla: in ospedale

E' successo nella forra del Rio Freddo

25 luglio 2020 a

La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Gubbio é intervenuta intorno alle ore 15 di sabato 25 luglio nel Comune di Costacciaro, nella Forra del Rio Freddo per soccorrere una persona che era stata investita dalla caduta di alcuni massi. Per lei frattura dell'omero. La donna era insieme ad altre due persone, tra cui una guida del posto. Stavano scendevano dal Monte Cucco. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco di Gubbio, una squadra dei vigili del fuoco Saf del comando di Perugia e il 118. La donna, di 40 anni, è stata portata all'ospedale di Branca per le cure del caso.