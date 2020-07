Pozzo di San Patrizio di Orvieto, lavori per tutto il mese di agosto

L'intervento, per una spesa complessiva di 68.148,45 euro finanziati con un mutuo, era inizialmente previsto per marzo ed è poi slittato per il lockdown

Pozzo di San Patrizio di Orvieto, andranno avanti per tutto agosto 2020 i lavori per il restauro conservativo del paramento murario esterno e della copertura.

L’intervento, per una spesa complessiva di 68.148,45 euro finanziati con un mutuo, era inizialmente previsto per il mese di marzo ed è poi slittato a causa del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria Covid 19 all'inizio di luglio 2020.

Il progetto, al quale aveva lavorato anche la precedente amministrazione comunale, è stato realizzato dall’architetto Valentina Satolli che è anche direttore dei lavori appaltati al Consorzio Pragma sotto l’alta sorveglianza della dottoressa Rosaria Mencarelli e dell’architetto Maurizio Damiani della Soprintendenza archeologia, belle Arti e paesaggio dell’Umbria.

Il restauro vero e proprio è stato preceduto da una campagna diagnostica finalizzata al riconoscimento mineralogico delle malte originali e all’individuazione delle specie biologiche attraverso il riconoscimento in colture. Saranno rimosse esclusivamente le parti che risultano essere incompatibili con la materia originaria.