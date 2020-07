Terni, ciclista travolto e trascinato da un autobus per alcuni metri

L'incidente in località Acquavogliera, sulla strada regionale 79 vicino all'uscita della E45 San Gemini-Gabelletta

Un ciclista è stato travolto da un autobus, sotto al quale si è incastrato con la bici tanto da essere trascinato per alcuni metri.

E' successo nel primo pomeriggio di sabato 25 luglio 2020 in località Acquavogliera, sulla strada regionale 79, nelle vicinanze dell'uscita della E45 San Gemini-Gabelletta.

Secondo la prima ricostruzione, il ciclista è entrato in collisione con un pullman extraurbano di Busitalia quando era già in terra, forse per una precedente scivolata, anche se sull'esatta dinamica dell'incidente dovranno fare luce i carabinieri, intervenuti per i rilievi di legge con gli uomini della stazione di San Gemini e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni.

L'uomo, in ogni caso, è rimasto incastrato con la sua bici sotto il mezzo pubblico per alcuni metri. Sul posto sono quindi intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni che hanno sollevato il bus con i cuscini sollevatori ad aria per permettere ai sanitari del 118 di poter prendere in consegna il ferito. L'uomo era cosciente ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni.